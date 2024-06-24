Участок проспекта в Астане перекроют на день

В Астане на день собираются полностью перекрыть участок по проспекту Улы Дала в связи с укладкой верхнего слоя дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

C 24 по 25 июня по проспекту Улы Дала будет полностью перекрыт участок от проспекта Мангилик Ел до улицы Жошы хана (в том числе перекресток пр. Улы Дала - ул. А.Бокейхана) в связи с укладкой верхнего слоя дорожного полотна, сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Недавно в Министерстве транспорта рассказали, что строительные работы на автодороге республиканского значения "Алматы - Астана" близятся к завершению.

Сегодня, 24 июня, завершился ремонт на участке по проспекту Сарыарка в Астане от проспекта Абая до улицы Сейфуллина.

До 30 июня планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по мосту Тауелсиздик через реку Есиль. Движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Между тем с 19 июня по 1 июля в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек". Делается это в целях снижения нагрузки.