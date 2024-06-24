В Аральском море увеличился объем воды, заявили в профильном министерстве

Объем воды увеличился в Северном Аральском море - поступил 1,1 млрд кубометр воды, заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, данный объем поступил в водоем с начала текущего года - на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 млрд кубометров.

"На 86-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стороны договорились, что в поливной сезон в Северный Арал поступит 997 млн кубометров воды, а приток составит не менее 30 кубометров в секунду. Сейчас в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, ранее была завершена постройка Кокаральской плотины - она отделила Северное Аральское море от Южного.

Данная плотина, как пояснили специалисты, позволила поднять уровень воды в Северном Арале.

"С момента сдачи плотины в эксплуатацию до сегодняшнего дня из реки Сырдарья в Северное Аральское море поступило 46,6 млрд кубометров воды. А за последние 7 лет в море поступило 13,3 млрд кубометров воды. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 21,4 млрд кубометров", - сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Напомним, в ноябре прошедшего года Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря. Сообщалось, что казахстанская сторона сумела договориться о поступлении 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля.

В начале текущего года в Минэкологии сообщили, что саксауловый лес появится на дне Аральского моря.

Как пояснили в ведомстве, главой государства в целях улучшения экологической обстановки поставлена задача по проведению лесомелиоративных работ на осушенного дна Аральского моря до 2025 года на общей площади 1,1 млн га, путем создания саксауловых насаждений.

Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тыс. га.