"Опасные трещины": в Алматы на месте аварийного 50-летнего моста построят новый

Аварийный мост в Алматы, который построили более 50 лет назад через реку Есентай в микрорайоне "Кемел", заменят и построят вместо него новый, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации пресс-службы, аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел мост в ходе рабочего объезда и отчетной встречи с населением Жетысуского района.

"Движение всех транспортных средств по данному мосту, расположенному по улице Жолымбет, ограничено в конце мая текущего года в связи с его состоянием. Возведенное в 60-х годах прошлого века мостовое сооружение никогда не ремонтировалось и пришло в непригодность. На опорах моста появились опасные трещины, бетонные конструкции были частично разрушены. В ходе визуального осмотра моста были выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста", - проинформировали в акимате города.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что техническое обследование моста выявило также отсутствие деформационного шва. Все это негативно сказывается на грузоподъемности сооружения и его прочности. Поэтому ремонт моста не представляется возможным и необходимо строительство нового.

Мост в микрорайоне "Кемел". Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В сообщении сказано, что проект нового моста предполагает сооружение однопролетного типа, с устройством свайного основания, а также реконструкцию проезжей части подходов к мосту. Новое сооружение будет значительно больше старого. Так, если длина аварийного моста составляла 16,8 метра, ширина – 8,5 метра и высота опор была в районе 7 метров, то новый мост будет в длину – 24 метра, ширину – 13,5 метра, высотой - 9 метров. И это позволит обеспечить проезд по мосту на одном уровне с дорогой.

Ерболат Досаев поручил обустроить тротуары с обеих сторон, а также провести работы в кратчайшие сроки, с учетом того, что мост обеспечивает транспортную связанность для жителей микрорайонов "Кемел", "Кокжиек" и поселков Коянкус, Ынтымак, Жанадаур и Жанаталап.

Мост в микрорайоне Кемел. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Это социально значимый объект, по мосту проходит несколько автобусных маршрутов, в том числе школьный, поэтому необходимо обеспечить проезд в максимально сжатые сроки. Необходимые средства будут выделены, движение должно быть открыто в октябре текущего года. Мост должен быть качественный, чтобы служил людям долгие десятилетия", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Сообщается, что до завершения ремонтных работ по строительству нового моста автовладельцы могут объехать указанный участок через улицу Мухамеджана Сералина.

Напомним, в конце мая в управлении городской мобильности сообщили, что в Жетысуском районе Алматы ограничено движение для всех транспортных средств по мосту через реку Есентай. В марте этого года аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района прокомментировал плохое качество дорог в городе.

"Жетысуский район - один из самых старых районов, и там инфраструктура вообще изношенная. Это - водоснабжение, канализация… где-то ее вообще нет. Поэтому по планам я дополнительные средства выделил - мы это все потянем", - сказал Досаев.

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