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Коллеги устроили сюрприз для сотрудницы СИЗО Усть-Каменогорска (видео)

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Дежурная в следственном изоляторе Усть-Каменогорска
Толганай Мусеркенова. Кадр из видео: 24.kz

В Усть-Каменогорске сотрудники ДУИС по ВКО в День казахстанской полиции организовали сюрприз для своей коллеги, в жизни которой грядут значительные перемены, передает 24.kz.

По данным телеканала, День полиции отмечают почти 600 сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области. Среди них - более 150 женщин.

Женщины-полицейские работают в непростых условиях тюрем, колоний, следственных изоляторов. В их обязанностях - строго соблюдать правила безопасности и следить за порядком среди заключенных.

Уже 10 лет Толганай Мусеркенова - дежурный женского поста в следственном изоляторе Усть-Каменогорска. Она честно выполняет свои обязанности и на хорошем счету.

"К каждому подследственному, осужденному нужен индивидуальный подход. У кого-то есть семейные проблемы. В самом исправительном учреждении существует морально-психологическое давление. Для женского персонала здесь работа очень сложная. Им приходится полностью посвящать себя работе, поэтому для личной жизни у них практически нет времени", - рассказал заместитель начальника исправительного учреждения №73 Саяхат Шарипов.

По сути, никакой личной жизни у Толганай и не было, пока на соревнованиях по рукопашному бою она не встретила будущего мужа. Нурбек также трудится в колонии, только в другом районе города. Свадьба намечена уже на конец лета.

Именно поэтому коллеги решили внести в их отношения немного романтики и сделать сюрприз к профессиональному празднику. Они подарили Толганай сеанс преображения в салоне красоты.

"У меня супруг работает в этой системе. Я понимаю, что это очень сложная работа для мужчины. Для женщины - тем более. Поэтому мы сейчас пригласили Толганай сделать ей приятное в преддверии праздника", - сообщила владелица салона красоты Айнур Баденова.

Больше часа в 4 руки колдовали мастера над образом Толганай. Им хотелось сделать ее более нежной и женственной. Заодно девушку нарядили в вечернее платье и отправили на свидание к жениху.

Такой перед Нурбеком Толганай предстала впервые. Впрочем, даже для самой девушки образ оказался непривычным.

"У меня была детская мечта - когда я вырасту, надену форму. Теперь каждый день ношу строгую форму и я привыкла к этому. Хотя иногда мне не совсем комфортно в таком виде, но, конечно, это приятно. Я считаю, что каждая девушка должна быть красивой и любимой!" - поделилась сотрудница исправительного учреждения №73 Толганай Мусеркенова.

Любой праздник - это повод иногда сменить форму на гражданскую одежду. Преображение удалось, считают коллеги.

А в Туркестанской области полицейский пришел с допросом к потерпевшей в ДТП и так познакомился с будущей тещей, а потом и со своей невестой. Он даже помог девушке осуществить мечту о поступлении в органы внутренних дел. Как рассказали молодые люди, супругам легче работать в одной сфере.

Ранее также сообщалось об интернациональной семье полицейских из Алматы. Жена работает оператором "102" в Центре оперативного управления ДП города, а муж трудится инспектором дорожной полиции Жетысуского района. У супругов четверо детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122698-kollegi-ustroili-syurpriz-dlya-sotrudnicy-sizo-ust-kamenogorska-video/

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