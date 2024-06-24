Мужчину едва не унесло течением во время купания в Актау (видео)

В Актау спасатели пришли на помощь мужчине, которого начало уносить течением, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Мужчину 1984 года рождения, которого во время купания начало уносить течением, вытащили на берег.

Его передали в руки медиков - бригаде скорой медицинской помощи.

Мы также недавно писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег. Сообщалось, что двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС публиковали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.