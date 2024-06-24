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Солдат-срочник из Жамбылской области, впавший в кому, очнулся

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Человек на койке
Палата. Иллюстративное фото: pixabay.com

Солдат-срочник, который пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области, пришел в себя. Об этом сообщили родные молодого человека в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Отчим срочника, который впал в кому в Отаре Жамбылской области, выразил благодарность казахстанцам, которые поддерживали их семью на протяжении всего этого времени.

"Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии "оглушенности", как это называют медики. Он узнает нас, говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее.

Но состояние его по-прежнему тяжелое, так же ему проводят диализ, который занимает порядка 6-8 часов, и на этот промежуток времени врачам необходимо его временно "усыпить" - то есть произвести медикаментозную седацию. Это делается для того, чтобы ребенок не смог навредить себе, не смог повредить оборудование и трубки.

Врачи сделали все возможное и невозможное, за что им отдельная благодарность. Общими молитвами мы получили такой результат. И он очень важный, он очень радостный", - говорит отчим срочника Тимур Жаналин в Instagram.

Напомним, менее двух недель назад стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности - прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", - рассказали тогда в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В Минобороны тем временем также прокомментировали произошедшее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122650-soldat-srochnik-iz-zhambylskoy-oblasti-vpavshiy-v-komu-ochnulsya/

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