Акимат Астаны прокомментировал "возгорание" в Mega Silk Way

Акимат Астаны сделал заявление касательно дыма возле торгового центра Mega Silk Way - в ведомстве отвергли информацию о возгорании, передает NUR.KZ.

Информация о возгорании в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way является фейком, сообщили в акимате района "Есиль" по данному поводу.

В ведомстве объяснили, что пожара или возгорания не было, а из-за отключения электроэнергии были запущены дизельные генераторы - дым исходил от их работы.

Отметим, что в Астане сегодня произошел пожар в многоэтажке по проспекту Туран. Горела облицовка здания. Испуганные пользователи соцсетей делились в соцсетях кадрами с места событий.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 180 кв. м. Была проведена эвакуация - из здания вывели 8 человек, в том числе ребенка. В настоящее время пожар локализован.