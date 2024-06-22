Один из проспектов в Астане перекроют на сутки

Из-за ремонтных работ на проспекте Сарыакра в Астане участок от проспекта Абая до улицы Сейфуллина полностью перекроют, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как уточнили в ведомстве, с 23 по 24 июня текущего года вышеуказанный участок включая перекрестки Сарыака/Абая и Сарыарка/Сейфулина будет полностью перекрыт.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ",- привали в акимате.

Ранее мы писали, что в целях снижения транспортной нагрузки в период с 19 июня по 1 июля текущего года в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек".