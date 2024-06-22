"Проверяли багажники и салон": микрорайон оцепили в Актау

Жители Актау сообщили о массовой проверке водителей с 21 на 22 июня - в полиции прояснили ситуацию, передает местное издание "Лада" со ссылкой на ДП Мангистау.

Горожане заявили, что в ночь с 21 на 22 июня весь 7 микрорайон оцепили правоохранители.

"Кто-то знает, в чем причина? Без повода проверяли багажники и салон у всех, кто въезжает и выезжает из микрорайона, - заявили водители корреспондентам издания.

В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что в настоящее время во всех микрорайонах города проводится отработка оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Ведется проверка документов, а также наличия оружия и наркотиков. С водителями осуществляется профилактическая беседа.