Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Проверяли багажники и салон": микрорайон оцепили в Актау

Опубликовано:

Полицейская машина
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Жители Актау сообщили о массовой проверке водителей с 21 на 22 июня - в полиции прояснили ситуацию, передает местное издание "Лада" со ссылкой на ДП Мангистау.

Горожане заявили, что в ночь с 21 на 22 июня весь 7 микрорайон оцепили правоохранители.

"Кто-то знает, в чем причина? Без повода проверяли багажники и салон у всех, кто въезжает и выезжает из микрорайона, - заявили водители корреспондентам издания.

В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что в настоящее время во всех микрорайонах города проводится отработка оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Ведется проверка документов, а также наличия оружия и наркотиков. С водителями осуществляется профилактическая беседа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122140-proveryali-bagazhniki-i-salon-mikrorayon-ocepili-v-aktau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.