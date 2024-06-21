Очистить арыки и каналы призвали алматинцев из-за угрозы подтоплений
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В ближайшие дни в Алматы ожидаются сильные осадки, поэтому в ДЧС города предупредили о подъеме воды в реках и возможных подтоплениях, передает NUR.KZ.
ДЧС Алматы обратился к жителям горных районов города в связи с оперативным предупреждением от РГП "Казгидромет".
"В связи с прогнозом сильных осадков 22-24 июня в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.
ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости", - сказано в сообщении.
Сегодня синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на выходные. Как сообщала пресс-служба РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах - сильные дожди. Ранее в Алматы прогнозировали дождь.
Ранее синоптики прогнозировали, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.
В апреле текущего года мы писали, что в Алматинской области очистка арыков обернулась подтоплениями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121981-ochistit-aryki-i-kanaly-prizvali-almatincev-v-dchs/