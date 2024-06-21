Почему петиция против единого часового пояса набрала 50 тыс. подписей, объяснил общественник

Прошло первое заседание рабочей группы по вопросам часового пояса в Казахстане. Эксперты и авторы петиции высказали свои мнения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Сегодня, 21 июня, на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.

В состав рабочей группы вошли:

депутаты парламента Республики Казахстан;

инициатор петиции;

представители общественных объединений и экспертного сообщества;

представители министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов.

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. Так, член Общественного совета Алматы Асет Наурызбаев назвал две основные причины набора петицией 50 тыс. голосов.

"Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам", – заявил он.

Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им. Гумилева Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идет процесс адаптации.

"Адаптация к стрессу имеет свои определенные виды и стадии, их определил канадский ученый Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному", – высказался эксперт.

При этом психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян, считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. По его словам, для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряженности целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

Тем не менее член-корреспондент национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ им. Аль Фараби Султан Тлеуханов привел в пример Китай, применивший единое время на всей территории. Он заявил, что там большая часть населения выключает свет около 10 часов вечера и встает в 6 утра.

Напомним, ранее сегодня министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказывал о ходе рассмотрения петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена петиция о возврате часового пояса. В Минторговли тогда сообщили, что нужно набрать 50 тыс. голосов. 7 июня петиция набрала 50 тысяч голосов граждан.

В июне глава Минздрава Акмарал Альназарова выразила мнение о том, как на здоровье казахстанцев отразился единый часовой пояс