Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему петиция против единого часового пояса набрала 50 тыс. подписей, объяснил общественник

Опубликовано:

Женщина держит в руках часы
Часы. Иллюстративное фото: Isabel Pavia / Getty Images

Прошло первое заседание рабочей группы по вопросам часового пояса в Казахстане. Эксперты и авторы петиции высказали свои мнения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Сегодня, 21 июня, на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.

В состав рабочей группы вошли:

  • депутаты парламента Республики Казахстан;
  • инициатор петиции;
  • представители общественных объединений и экспертного сообщества;
  • представители министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов.

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. Так, член Общественного совета Алматы Асет Наурызбаев назвал две основные причины набора петицией 50 тыс. голосов.

"Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам", – заявил он.

Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им. Гумилева Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идет процесс адаптации.

"Адаптация к стрессу имеет свои определенные виды и стадии, их определил канадский ученый Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному", – высказался эксперт.

При этом психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян, считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. По его словам, для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряженности целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

Тем не менее член-корреспондент национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ им. Аль Фараби Султан Тлеуханов привел в пример Китай, применивший единое время на всей территории. Он заявил, что там большая часть населения выключает свет около 10 часов вечера и встает в 6 утра.

Напомним, ранее сегодня министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказывал о ходе рассмотрения петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена петиция о возврате часового пояса. В Минторговли тогда сообщили, что нужно набрать 50 тыс. голосов. 7 июня петиция набрала 50 тысяч голосов граждан.

В июне глава Минздрава Акмарал Альназарова выразила мнение о том, как на здоровье казахстанцев отразился единый часовой пояс

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121939-pochemu-peticiya-protiv-edinogo-chasovogo-poyasa-nabrala-50-tys-podpisey-obyasnil-obshchestvennik/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.