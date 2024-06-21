Захватить и нейтрализовать опорный пункт противника: как прошла тактическая игра "Күшіміз бірлікте"

В Казахстане прошла Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте", которая стала решающим состязанием X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте" стала решающим состязанием X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".

В финальной игре приняли участие команды Акмолинской области, "Жас десантшылар" Десантно-штурмовых войск, республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова города Караганды и Казахстана, за честь которого выступал Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова города Астаны.

Снаряженные противогазом, фляжкой с водой, компасом, санитарной сумкой и макетом автомата юные бойцы показали свои умения в ориентировании, в преодолении различных препятствий, минно-взрывных заграждений и зараженного участка местности.

На завершающем этапе команды должны были обнаружить опорный пункт разведывательно-диверсионной группы противника и выполнить задачу по ее захвату и нейтрализации. В итоге победа была присуждена воспитанникам республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова города Караганды, действовавшей уверенно, быстро и слаженно.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

Напомним, в минувший четверг были организованы состязания по бегу и перетягиванию каната. Состоялась также военизированная эстафета.

В командном зачете в категории регионов в беге на 3 км среди юношей первое место заняла сборная города Алматы, военно-патриотических клубов при воинских частях – команда "Бес қару" Сил воздушной обороны, военных учебных заведений – республиканская школа "Жас ұлан" имени Бауыржана Момышулы города Алматы, государств-участников – Кыргызстан.

В личном зачете лучший результат в этом виде состязания в категории регионов показал Әли Мәдениет из Алматы (10 мин 39 сек). Среди ВПК отличился Сатпай Боранкулов из военно-патриотического клуба "Б.Т. Керимбаев" Министерства по чрезвычайным ситуациям (10 мин 30 сек). В категории военных учебных заведений страны лучшим стал Мирас Маутан из специализированного лицея "Арыстан" Алматинской области с результатом 10 мин 36 сек. В четвертой группе конкурсантов, куда вошли сборные иностранных государств, победил кыргызстанец Азимбек Медетбеков (10 мин 54 сек).

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

У девушек на километровой дистанции среди региональных команд победа была присуждена городу Алматы с общим временем 18 мин 11 сек. Первую строчку в этом состязании в группе военно-патриотических клубов воинских частей заняла команда "Хан Сұлтан" Центра миротворческих операций Министерства обороны (18 мин 17 сек.).

В личном зачете в категории клубов воинских частей с результатом 3 мин 9 сек выиграла представитель ВПК "Б.Т Керимбаев" Министерства по чрезвычайным ситуациям Алиса Тротно. Спортсменка из Узбекистана Райхона Хамроева, выступавшая вне конкурса, показала время 3 мин 18 сек.

В перетягивании канатов среди регионов самой сильной была сборная Жамбылской области. В категории ВПК воинских частей лучшей стала команда "Болашак" регионального командования "Юг", учебных заведений – специализированный лицей "Арыстан", государств-участников – команда Минского суворовского военного училища из Беларуси.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

В пятиэтапной военизированной эстафете конкурсанты выполняли норматив по разборке и сборке АК-74, состязались в надевании противогаза и общевойскового защитного костюма. Испытания включали преодоление "зараженного" участка местности, переползание под проволочным заграждением и стрельбу из лука.

При прохождении всех этапов эстафеты среди регионов лучшее время показала сборная Акмолинской области – 4 мин 40 сек. В категории военно-патриотических клубов воинских частей отличилась команда "Хан Сұлтан" Центра миротворческих операций Министерства обороны (4 мин 10 сек). Среди учебных заведений быстрее всех этапы прошли воспитанники специализированной военной школы-лицея-интерната "Сармат" Атырауской области (5 мин 44 сек). В категории государств-участников победу одержала сборная Казахстана (4 мин 31 сек.).

Церемония закрытия и награждения победителей и призеров X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" состоится завтра.