Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Захватить и нейтрализовать опорный пункт противника: как прошла тактическая игра "Күшіміз бірлікте"

Опубликовано:

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте"
Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

В Казахстане прошла Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте", которая стала решающим состязанием X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте" стала решающим состязанием X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".

В финальной игре приняли участие команды Акмолинской области, "Жас десантшылар" Десантно-штурмовых войск, республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова города Караганды и Казахстана, за честь которого выступал Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова города Астаны.

Снаряженные противогазом, фляжкой с водой, компасом, санитарной сумкой и макетом автомата юные бойцы показали свои умения в ориентировании, в преодолении различных препятствий, минно-взрывных заграждений и зараженного участка местности.

На завершающем этапе команды должны были обнаружить опорный пункт разведывательно-диверсионной группы противника и выполнить задачу по ее захвату и нейтрализации. В итоге победа была присуждена воспитанникам республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова города Караганды, действовавшей уверенно, быстро и слаженно.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте"
Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

Напомним, в минувший четверг были организованы состязания по бегу и перетягиванию каната. Состоялась также военизированная эстафета.

В командном зачете в категории регионов в беге на 3 км среди юношей первое место заняла сборная города Алматы, военно-патриотических клубов при воинских частях – команда "Бес қару" Сил воздушной обороны, военных учебных заведений – республиканская школа "Жас ұлан" имени Бауыржана Момышулы города Алматы, государств-участников – Кыргызстан.

В личном зачете лучший результат в этом виде состязания в категории регионов показал Әли Мәдениет из Алматы (10 мин 39 сек). Среди ВПК отличился Сатпай Боранкулов из военно-патриотического клуба "Б.Т. Керимбаев" Министерства по чрезвычайным ситуациям (10 мин 30 сек). В категории военных учебных заведений страны лучшим стал Мирас Маутан из специализированного лицея "Арыстан" Алматинской области с результатом 10 мин 36 сек. В четвертой группе конкурсантов, куда вошли сборные иностранных государств, победил кыргызстанец Азимбек Медетбеков (10 мин 54 сек).

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте"
Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

У девушек на километровой дистанции среди региональных команд победа была присуждена городу Алматы с общим временем 18 мин 11 сек. Первую строчку в этом состязании в группе военно-патриотических клубов воинских частей заняла команда "Хан Сұлтан" Центра миротворческих операций Министерства обороны (18 мин 17 сек.).

В личном зачете в категории клубов воинских частей с результатом 3 мин 9 сек выиграла представитель ВПК "Б.Т Керимбаев" Министерства по чрезвычайным ситуациям Алиса Тротно. Спортсменка из Узбекистана Райхона Хамроева, выступавшая вне конкурса, показала время 3 мин 18 сек.

В перетягивании канатов среди регионов самой сильной была сборная Жамбылской области. В категории ВПК воинских частей лучшей стала команда "Болашак" регионального командования "Юг", учебных заведений – специализированный лицей "Арыстан", государств-участников – команда Минского суворовского военного училища из Беларуси.

Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте"
Военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Фото: Минобороны РК

В пятиэтапной военизированной эстафете конкурсанты выполняли норматив по разборке и сборке АК-74, состязались в надевании противогаза и общевойскового защитного костюма. Испытания включали преодоление "зараженного" участка местности, переползание под проволочным заграждением и стрельбу из лука.

При прохождении всех этапов эстафеты среди регионов лучшее время показала сборная Акмолинской области – 4 мин 40 сек. В категории военно-патриотических клубов воинских частей отличилась команда "Хан Сұлтан" Центра миротворческих операций Министерства обороны (4 мин 10 сек). Среди учебных заведений быстрее всех этапы прошли воспитанники специализированной военной школы-лицея-интерната "Сармат" Атырауской области (5 мин 44 сек). В категории государств-участников победу одержала сборная Казахстана (4 мин 31 сек.).

Церемония закрытия и награждения победителей и призеров X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" состоится завтра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121927-zahvatit-i-neytralizovat-opornyy-punkt-protivnika-kak-proshla-takticheskaya-igra-k-sh-m-z-b-rl-kte/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.