"До 124 рейсов в неделю": казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Число рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 в неделю. Об этом стало известно по результатам переговоров между авиационными властями двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации в Telegram-канале, в городе Сиань в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации проведены переговоры между авиационными властями Казахстана и Китая.

"В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам.

Вместе с тем увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая.

В свою очередь, казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободой воздуха", — говорится в сообщении ведомства.

По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".

Отмечается, что Казахстан стал одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха".

Напомним, безвизовый режим Казахстана и Китая начал действовать с 10 ноября прошлого года. Срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

При этом данное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.

После этого Министерство транспорта начало работу по увеличению количества рейсов между странами.

Касательно увеличения потока туристов из Китая в Казахстан ранее высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев.