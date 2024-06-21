Колодки находят на путях: в метро Алматы рассказали о состоянии тормозов в поездах (фото)

Руководство алматинского метрополитена показало сегодня журналистам колодки для вагонов, из-за которых вчера разгорелся скандал, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера бывший сотрудник метро заявил о том, что "Метрополитен" закупил китайские колодки вместо немецких, которые ломаются и крошатся на путях и представляют опасность для пассажиров, так как, по его словам, у поезда могут отказать тормоза.

Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тогда представители метро объяснили, что ломаются на самом деле старые колодки, а новые были закуплены всего месяц назад. Появившееся в Сети видео с обломками деталей они назвали не более чем необходимостью фиксировать факты для проведения служебного расследования.

Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня руководство "Метрополитена" пригласило журналистов на экскурсию в депо, чтобы показать, как выглядят старые и новые колодки и рассказать, как обстоит ситуация в целом.

Как сообщил и.о. директора КГП "Метрополитен" Алмазбек Орынбеков, закуп колодок был произведен в этом году. Тормозные колодки были заменены почти на всех составах - лишь один состав, который сейчас находится на техобслуживании, пока не получил новых тормозов, но и ему предстоит пройти эту процедуру. Колодки, по словам и.о. директора, хорошие.

Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако те колодки, которые были закуплены в 2023 году, стирались быстрее, нежели заявлялось производителем. Кроме того, они начали рассыпаться.

"Мы планировали закупать Becorit. Но у них есть заводы в Европе, России, Корее, Китае. Когда мы закупали последнюю партию, то обратились в компанию, чтобы узнать состав, чтобы понять, подходят ли они нам по составу.

Но производитель не дал состав, сославшись на (коммерческую) тайну. По закону о госзакупках мы не можем говорить, что мы должны покупать только в Becorit - это нарушение законодательства. Нельзя допускать преобладание одной фирмы", - объяснил Орынбеков.

Алмазбек Орынбеков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он добавил, что компания Hyundai Rotem, которая является поставщиком составов, дала заключение, что эти колодки подходят для использования в алматинском метро. Что касается тех актов, которые были составлены при обнаружении развалившихся колодок, будут рассмотрены и, при необходимости, будут проведены проверки и расследования.

Старые колодки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые колодки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"По поводу обращения группой лиц - они на протяжении 2023 и этого года обращались в СМИ, различные инстанции об упущениях, которые происходили в метрополитене. По этим фактам правоохранительные органы разбираются. С момента моего назначения в декабре 2023 года мы ведем политику на оздоровление предприятия, чтобы оно нормально работало для того, чтобы жители Алматы были спокойны, что мы заботимся о том, чтобы проезд был безопасным.

Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мы ужесточили контроль за работой тоннельных работников, депо, по всему метрополитену. Контроль происходит на ежедневной основе. Люди, которые не привыкли работать правильно, из-за этого начинают возмущаться и писать. Я считаю что в единственное в Казахстане метро - жемчужина Алматы, должно быть достойным, хорошим и, главное, безопасным", - заключил он.

Метро: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пути. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков