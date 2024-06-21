Безработный павлодарец выплатил долг в 8 млн тенге

Павлодарец, не имеющий работы и недвижимости, выплатил более 8 млн тенге долга по алиментам, опасаясь административного наказания. Он долгое время находился в розыске, передает Pavlodarnews.kz.

По информации палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области, мужчина задолжал своим детям более 8 млн тенге.

Частный судоисполнитель вынес постановление о наложении ареста на денежные средства в банках второго уровня, также на его движимое и недвижимое имущество. Но ни того, ни другого у должника не оказалось.

"Мужчина не работал и не имел пенсионных отчислений. После установления фактического адреса нахождения должника судоисполнитель инициировал вопрос о привлечении должника к административной ответственности по ст.669 КоАП РК за неисполнение исполнительного документа. После этого задолженность по алиментам в размере 8 086 384 тенге он погасил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отметим, что по ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее стало известно, что глава крестьянского хозяйства из Алматинской области, имея значительный доход, платил минимальные алименты. Теперь его долг перед детьми пересчитали, и фермер будет ежемесячно отдавать бывшей жене 300 тыс. тенге.