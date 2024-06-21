Почти миллион тенге требуется мальчику из Алматы на реабилитацию от ДЦП

6-летний Рамзан из Алматы - четвертый ребенок в семье. Недавно от болезни скончался глава семьи - и мама вынуждена в одиночку воспитывать детей и бороться в ДЦП младшего сына, передает NUR.KZ.

"Беременность протекала хорошо, без патологий. Осмотры проходила регулярно, анализы были в норме. Родился Рамзан недоношенным на сроке 35 недель. Родила самостоятельно, роды прошли без осложнений. Рост у младенца был 50 см и вес - 3470 грамм. Прививки в роддоме получил по графику.

На третий день Рамзан пожелтел. Но нас все равно выписали, взяв анализы на билирубин. Дома на шестой день жизни сын отказался есть, не просыпался, почти не реагировал на внешние раздражители. Мы обратились в больницу, где Рамзана сразу же положили в реанимацию", - говорит мама мальчика, Оксана Крутько.

По ее словам, билирубин поднялся еще выше, развилась патологическая желтуха. Две недели мальчика лечили в инфекционной клинике, говорит Оксана. Билирубин снизили, а ребенка с мамой выписали с дальнейшими рекомендациями и продолжением лечения на дому. Она радовалась и думала, что сына вылечили, не подозревая, к каким последствиям приведет желтуха.

Сейчас Рамзану 6 лет. У него тяжелая степень ДЦП. Он не держит голову, не переворачивается, не сидит, не ходит. Из-за непроизвольных мышечных сокращений он не может совершать простые действия, например взять что-то в руки. Но интеллект у него сохранен: Рамзан все понимает, имеет свои детские интересы и играет в игры.

"Тяжело видеть беспомощность своего ребенка. Слава Аллаху, небольшие успехи в развитии есть, сын медленно, но развивается. В этом ему способствует сохранный интеллект, который дает стремление и желание к действиям, и мы всей семьей помогаем и занимаемся его реабилитацией.

Реабилитацию мы начали проходить с пяти месяцев, когда невропатолог поставил диагноз "угроза ДЦП". В год был выставлен диагноз "ДЦП, гиперкинетическая форма, тяжелая степень" и присвоена инвалидность до 16 лет. Проходим реабилитацию бесплатно и платно: ЛФК, массаж, логопед, дефектолог, физиопроцедуры, иголки.

Ходили в разные центры, но больше всех понравился центр "Территория успеха". Посещаем его два года. Там есть перечень необходимых процедур, квалифицированные специалисты. А самое главное - у Рамзана есть результаты. К сожалению, все необходимые процедуры проходить не получается, потому что собственных средств не хватает", - говорит Оксана.

Недавно она потеряла мужа, отца своих детей. Она признается, что супруг был опорой семьи, всегда поддерживал жену и помогал с Рамзаном, очень любил его и заботился. Кроме Рамзана мама воспитывает еще троих старших детей.

Теперь же Оксана вынуждена обратиться к неравнодушным людям, кто имеет возможность помочь. На реабилитацию необходимо 995 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430154772104, Оксана К., мама

ИИН мамы: 831107450664

Тел.: +7 775 239 49 06

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