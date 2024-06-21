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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Опубликовано:

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Астана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июле 2024 года казахстанцы смогут насладиться дополнительным выходным из-за Дня столицы - всего в следующем месяце ожидается 9 выходных дней, передает NUR.KZ.

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной в июле 2024 года в честь Дня столицы с субботы, 6 июля, переносится на понедельник, 8 июля.

Такой график - для тех, кто работает 5 дней в неделю. А для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, ситуация будет иной. Для них 8 июля будет обычным рабочим днем.

Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана).

При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Согласно закону "О праздниках в РК", День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121468-skolko-dney-kazahstancy-otdohnut-v-iyule/

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