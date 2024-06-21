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Стала известна дальнейшая судьба женщины из Актау, разгуливавшей по дому голой

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Голая женщина заходит в дверь квартиры
Голая женщина. Кадр из видео: Lada.KZ

Жительницу Актау, которая постоянно разгуливала по многоквартирному дому голой, определили в психоневрологический диспансер. Пока не известно, сколько она там пробудет, передает Lada.kz.

По данным издания, жительницу Актау, на которую массово жаловались соседи, доставили на осмотр к медикам.

"Еле попали в квартиру - она не открывала дверь. На месте были соседи, полиция, врачи, соцработники. Изначально гражданку отвезли в психдиспансер - там ее не приняли из-за проблем с ногами. Тогда женщину сразу доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу: ей обработали проблемные места на теле, помыли. После гражданку снова нужно будет отвезти в психдиспансер, чтобы понять, примут ли ее", - сообщила руководитель отдела Гульнар Хайрлиева.

О состоянии жительницы Актау рассказала Ирина Джалмухамбетова - главный врач поликлиники, в которой лечат женщину. К поликлинике женщина прикреплена с 2020 года, но сама туда не ходит. Поэтому ее осматривают на дому.

"Мы оформляли женщину в дом престарелых: там она выходила в коридор, кидалась испражнениями. Потом мы ее оформляли в психдиспансер - там она точно так же себя вела, поэтому ее пришлось выписать. Когда к ней кто-то хочет прийти, она не пускает, говорит, что у нее хотят отобрать жилье. Кроме того, в саму квартиру войти невозможно: она вся в фекалиях до потолка.

Но работники к женщине приходят, приносят лекарства вовремя. Пьет ли она их, мы не знаем, потому что в квартиру к себе она не пускает, равно как и социальных работников. Мы не можем вламываться, так как это частная собственность", - рассказала она.

Ирина Джалмухамбетова добавила, что пациентку в итоге определили в психоневрологический диспансер. Сколько она там пробудет, будет зависеть от ее состояния и заключения медиков.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

"Полиция неоднократно посещала 76-летнюю жительницу. Гражданка состоит на учете областного психоневрологического диспансера. 18 июня была доставлена в данное учреждение, но ее не приняли из-за того, что она нуждается в медицинской помощи по другим направлениям. В Актау никаких родственников не имеет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее каахстанцы неоднократно жаловались на разгуливающих в общественных местам голышом людях. Так, весной прошлого года мы писали, что голый мужчина разгуливал по улице в Павлодаре. Стражам порядка удалось его задержать и привлечь к административной ответственности.

Жители Талдыкоргана также сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу. В ДП Жетысуской области сообщили, что им оказался 39-летний местный житель, который при задержании находился в алкогольном опьянении. Его поместили в медвытрезвитель и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Другой случай с участием голого человека произошел в августе прошлого года в Жамбылской области. Тогда в Сети появилось видео, где по улицам города бегает голый человек, а за ним — полицейские. Позже в местной полиции сообщили, что на нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Аналогичный случай произошел и в Астане. Мужчина пробежался голышом по торгово-развлекательному центру в Астане, а его действия попали на камеру видеонаблюдения. Стражи порядка задержали 28-летнего нарушителя и передали его медработникам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121423-stala-izvestna-dalneyshaya-sudba-zhenshchiny-iz-aktau-razgulivavshey-po-domu-goloy/

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