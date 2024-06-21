Карагандинец застрял на самой высокой горе в Акмолинской области
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Жителя Караганды спасли в горах Акмолинской области - мужчина не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 20 июня.
На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.
Оказалось, что на вершину горы Кокшетау забрался турист из Караганды. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели - спасательная операция заняла около двух часов
Спасенный мужчина в настоящее время в безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121414-karagandinec-zastryal-na-samoy-vysokoy-gore-v-akmolinskoy-oblasti/