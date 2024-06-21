Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карагандинец застрял на самой высокой горе в Акмолинской области

Опубликовано:

Природа Бурабая
Бурабай. Иллюстративное фото: instagram.com/parkburabay

Жителя Караганды спасли в горах Акмолинской области - мужчина не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 20 июня.

На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.

Оказалось, что на вершину горы Кокшетау забрался турист из Караганды. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели - спасательная операция заняла около двух часов

Спасенный мужчина в настоящее время в безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121414-karagandinec-zastryal-na-samoy-vysokoy-gore-v-akmolinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.