Карагандинец застрял на самой высокой горе в Акмолинской области

Жителя Караганды спасли в горах Акмолинской области - мужчина не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 20 июня.

На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.

Оказалось, что на вершину горы Кокшетау забрался турист из Караганды. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели - спасательная операция заняла около двух часов

Спасенный мужчина в настоящее время в безопасности.