"Незаконно удерживали": казахстанке вернули 3-летнюю дочь из Турции

Гражданке Казахстана вернули ее 3-летнюю дочь, которую незаконно удерживали в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на публикацию Минпросвещения в Instagram.

Комитет по охране прав детей Минпросвещения сообщил о возвращении 3-летней девочки, гражданки Казахстана, к своей родной маме. Сообщается, что ребенка незаконно удерживали в Турции третьи лица.

"Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных сторон", – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

В ведомстве также поблагодарили все вовлеченные стороны за поддержку и сотрудничество.

Ранее в Минпросвещения опровергли информацию о разрабатываемых нормах в Казахстане, согласно которым детей якобы могут забрать из их семей.

"В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка", – сообщили в ведомстве.

16 июня вступил в силу Закон о защите прав женщин и безопасности детей, который был инициирован президентом в сентябрьском послании 2023 года. Закон Касым-Жомарт Токаев подписал еще 15 апреля. При этом обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в Казахстане велось с конца января.

Тем не менее неоднократно появлялись слухи про нормы в данном законопроекте, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. В апреле, перед принятием закона, сразу несколько спикеров на заседании сената опровергали эту информацию.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей. Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в конце марта в Минпросвещения обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.

"В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", – подчеркивал Едил Оспан.