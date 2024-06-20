Стало известно, когда откроют развязку на Саина-Монке би в Алматы (фото)

В Алматы движение на развязке Саина – Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Уже в конце июля в Алматы начнет функционировать развязка Саина – Монке би. Пробивка улицы Саина, как сообщает пресс-служба местного акимата, на 30% снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Ерболат Досаев на строящейся развязке в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что с темпами развития дорожной инфраструктуры в ходе рабочего объезда Алатауского района ознакомился градоначальник Ерболат Досаев. Там же ему показали ход работ по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до строящейся развязки.

"Так, введение развязки по типу "клеверный лист" позволит снизить транспортную нагрузку на две большие магистрали при выезде на БАКАД. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км.

На сегодня произведен вынос инженерных сетей, бетонирование тоннеля и рампы, ведутся работы по устройству съездов, освещения, асфальтированию съездов и благоустройству.

Кроме того, продолжаются работы по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова в направлении строящейся развязки протяженностью 3,2 км. Пробивка призвана соединить участки улицы Саина южнее проспекта Рыскулова и севернее улицы Монке би, снизив на 30% транспортную нагрузку с улицы Момышулы", — говорится в сообщении акимата.

Отмечается также, что в планах проложить дорогу по три полосы в каждом направлении, с тротуарами и велосипедными дорожками.

Развязка Саина-Монке би в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На данный момент выкуплено 65 из 66 земельных участков, проводятся работы по переустройству инженерных сетей, устройству основания земляного полотна, тротуаров и велодорожек. Завершение проекта запланировано до конца текущего года", — подытожили в акимате.

Строительство развязки на Саина-Монке би в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительство развязки на Саина-Монке би в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Однако Ерболат Досаев поручил ускорить работы и обеспечить проезд на развязке уже в конце июля.

Напомним, о строительстве новой развязки на Саина Монке би в Алматы стало известно весной 2021 года.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, что строительство этой развязки значительно сократит транспортный поток на основных магистральных улицах города — по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения.

Мы также показывали, как к концу года выглядела строящаяся развязка на Саина – Монке би.