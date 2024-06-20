Сколько педофилов находятся на свободе в Павлодарской области

В Павлодарской области проживают ранее осужденные за преступления сексуального характера против детей. Сведения о них есть на "Карте педофилов", передает NUR.KZ со ссылкой на РСК.

Запись с пресс-конференции "О профилактике бытового насилия. Защита прав женщин и детей в Павлодарской области" была размещена в официальном Telegram-канале РСК.

В конференции приняли участие заместитель начальника местной полиции ДП Павлодарской области Руфат Кенжин, заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры региона Дастан Сакенов, старший помощник прокурора области по надзору за законностью прав несовершеннолетних Ирада Жусупова и начальник отдела формирования правовой информации в уголовной сфере Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Павлодарской области Серик Ахметов.

На пресс-конференции напомнили, что в Казахстане есть "Карта педофилов". Полное ее название - "Карта лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".

"Нашим комитетом ранее была разработана "Карта педофилов". На сегодняшний день она доступна в онлайн-режиме. Каждый человек может со своего смартфона зайти и посмотреть, где находятся лица, осужденные именно за преступления сексуального характера", - рассказал Серик Ахметов.

Спикер отметил, что Комитет по правовой статистике и специальным учетам в регионе занимается учетом лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей.

"В Павлодарской области их порядка 25 лиц. Это те, кто были осуждены и освобождены, они живут и осуществляют трудовую деятельность в регионе. Из них в Павлодаре - 11, в Экибастузе - 7, в Павлодарском районе проживают двое, в Теренкольском, Аккулинском, Иртышском, Щербактинском районах и в Аксу - по одном лицу", - сообщил Серик Ахметов.

Он отметил, что на карте указаны точные места проживания таких людей.

Ранее в области Абай вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании девочки. Суд установил, что мужчина, используя беспомощное состояние и малолетний возраст потерпевшей, вступил с ней против ее воли в половой акт. Он не признал свою вину, но следующие 20 лет проведет в колонии.

А в Западно-Казахстанской области осудили пятерых парней за изнасилование малолетней девочки на съемной квартире с использованием ее беспомощного состояния. Их также обвиняли в ряде других преступлений.