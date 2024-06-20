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Токаев поздравил Almaty TV

Опубликовано:

Коллектив Almaty TV
Коллектив Almaty TV. Фото: Almaty.tv

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив Almaty TV с 25-летием со дня основания телеканала, сообщает Almaty.tv.

В своем приветственном адресе глава государства отметил, что за четверть века, реализуя множество оригинальных проектов, телеканал стал площадкой для продвижения ряда добрых инициатив. В эфире Almaty TV выходят различные информационные, аналитические и культурно-познавательные программы, которые получили заслуженную оценку зрительской аудитории.

"Сегодня телеканал Almaty TV превратился в республиканскую медиаструктуру со своей целевой аудиторией. Уверен, что вы и дальше будете служить во благо страны и вносить свой вклад в развитие телевизионной индустрии. Желаю коллективу больших успехов и творческого вдохновения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Коллектив телеканала также поздравили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев, министр культуры и информации Аида Балаева и многие другие.

В ходе торжественной церемонии всех сотрудников канала наградили благодарственными грамотами и ведомственными наградами.

Напомним, что Almaty TV был основан в 1999 году. С августа 2022 года телеканал получил республиканский статус. В том же году проведен ребрендинг Almaty TV.

Рейтинги телеканала за последние 2 года выросли на 70%. Согласно данным "K Research Central Asia", количество уникальных зрителей за последний год составило 4,2 млн человек. Доля собственного производства на государственном языке доведена до 83%.

В юбилейном году коллективом телеканала планируется провести порядка 40 мероприятий, тематическая направленность которых предполагает исключительно социальный и благотворительный характер. К примеру, в эфире новостей запускается рубрика "25 добрых дел", а на digital-платформе - проект для детей "Воплоти мечту".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121033-tokaev-pozdravil-almaty-tv/

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