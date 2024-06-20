Зачем акимат выкупает квартиры повышенной комфортности в Бурабае

В Бурабайском районе Акмолинской области выкупают квартиры повышенной комфортности для социально уязвимых слоев населения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата, сегодня глава региона Марат Ахметжанов в рамках рабочего визита в Бурабайский район осмотрел в Щучинске жилые комплексы "Алтын" и "Тумар", где планируется выкуп 40 квартир для граждан из социально уязвимых слоев населения.

По словам директора строительной компании, работы идут по графику. Квартиры будут сданы в чистовой отделке, а дом обеспечен всей необходимой инфраструктурой.

В ходе встречи глава региона акцентировал внимание представителей строительных компаний на качественном строительстве жилья.

"Выкупаемые квартиры будут предоставляться многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями, поэтому необходимо, чтобы квартиры соответствовали всем необходимым стандартам повышенной комфортности", - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Марат Ахметжанов в жилом комплексе. Фото: t.me/Aqmola_region/

Ранее в Акмолинской области предотвратили закупку служебного жилья Бурабайским районным акиматом по завышенной стоимости. По данным прокуратуры, планировалось купить 3-комнатную квартиру в Щучинске за 30 млн тенге, что почти вдвое выше средней цены.

А акимат Алматинской области по решению суда обязали выплатить местной жительнице 10 млн тенге из-за утраты ею прав собственности на участок и домостроение с хозпостройками. Возведенный женщиной дом постановили снести.