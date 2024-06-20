Казахстанка выпала с третьего этажа и повисла на дереве (видео)

В Павлодарской области женщина выпала с третьего этажа и повисла на дереве - на помощь пришли спасатели. Вызволить ее удалось с помощью трехколенной лестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В городе Аксу Павлодарской области вблизи 5-ти этажного жилого дома силами спасателей с дерева снята женщина 1990 года рождения - она выпала с третьего этажа, сообщается в Telegram-канале МЧС.

С помощью трехколенной лестницы спасенная была снята и передана бригаде скорой медицинской помощи.

Добавим, в мае 2022 года в Сети появилось видео, снятое в Астане. На окне восьмого этажа повисла маленькая девочка. В это время 37-летний мужчина поспешил ребенку на помощь - он бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету до приезда стражей порядка.

В сентябре прошлого года 10-летняя девочка повисла на окне 20-го этажа в столице. Ее спас охранник - благодаря этому ребенок не пострадал.

В мае этого года в Астане семиклассник спас пятилетнего малыша от падения из окна - позже его наградили за храбрость.