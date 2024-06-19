45-летнюю астанчанку оштрафовали за видео в TikToke

Жительницу Астаны оштрафовали за видео, опубликованное в соцсети TikTok. Оно, по данным следствия, содержало ложную информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции в Instagram, жительница Астаны была наказана за размещение ролика и распространение ложной информации.

По данным следствия, в социальной сети TikTok астанчанка опубликовала видео, в котором освещает ситуацию в селе Маралды Курчумского района ВКО.

"Женщина говорит о том, что жители села уже три года борются с незаконной стройкой фабрики по добыче золота, где применяют ядовитое вещество и производят взрывы. Автор канала во время видеорепортажа просила своих подписчиков распространить публикацию.

Сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой стало известно о недостоверности распространяемой пользователем информации", — говорится в сообщении полиции.

В итоге по факту размещения и распространения ложной информации в отношении 45-летней жительницы Астаны возбуждено административное производство по ч.5 ст. 456-2 КоАП РК.

Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, осенью прошлого года мы писали, что казахстанец предстал перед судом после публикации в TikTok видео с обвинениями девушки в проституции. Свою вину в клевете он признал и раскаялся.

В Instagram жительница ВКО заявила об антисанитарии в кафе, где она работала. За распространение ложных сведений ей назначили крупный штраф.

Также в Петропавловске стражи порядка установили автора фейка в TikTok о недобросовестных волонтерах. За распространение ложной информации ему назначили штраф.

Добавим, что по ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц — в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 100 МРП (369 200 тенге).