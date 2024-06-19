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Пропавшего полтора месяца назад павлодарца нашли

Опубликовано:

Максат Даутпаев
Максат Даутпаев. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Пропавшего 34-летнего Максата Даутпаева, которого последний раз видели 30 апреля 2024 года на Привокзальной площади, нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что 34-летний мужчина вернулся домой.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что 34-летний Максат Даутпаев 30 апреля 2024 года находился на Привокзальной площади. С тех пор его местонахождение было неизвестно, на связь он не выходил.

В ДП региона подтвердили, что в полицию поступило заявление от родственников мужчины. Стражи порядка проводили розыскные мероприятия.

Также в Акмолинской области нашли без вести пропавшего 19-летнего парня. На его розыск был ориентирован личный состав отдела полиции. Правоохранители обнаружили молодого человека идущим по дороге. Выяснилось, что ночь он провел в шалаше, а за все время отсутствия успел устроиться на работу.

А в Западно-Казахстанской области полицейские нашли пропавшего 19-летнего парня с аутизмом. Оказалось, что он находился в одном из крестьянских хозяйств. Его передали родителям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120550-propavshego-poltora-mesyaca-nazad-pavlodarca-nashli/

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