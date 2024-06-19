"Больше не хотят возвращаться туда": депутат о дорогах к туристическим местам Казахстана
Опубликовано:
Депутат мажилиса Едил Жанбыршин сегодня на пленарном заседании палаты назвал основные проблемы туристической отрасли Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Едил Жанбыршин указал на нехватку мест в туристической сфере, недоступность отдыха из-за его стоимости, несоответствие качества цене, а также на плохой сервис и неразвитость инфраструктуры.
"Некачественные дороги, трудности транспортного сообщения затрудняют доступ к отдаленным туристическим местам. Проехавшись по таким разваленным дорогам, пассажиры быстро забывают о впечатлениях от отдыха и больше не хотят возвращаться туда. Сама дорога к знаменитому Алаколю все еще не полностью отремонтирована", – заявил мажилисмен.
При этом, по его словам, из-за большого потока отдыхающих летом не хватает билетов на поезда. Большинство пассажирских вагонов изношены, а поездов туристической категории и вовсе нет. Кроме того, про автобусы, перевозящие туристов, по словам Жанбыршина, уже давно забыли.
Также он указал, что цены билетов на самолеты растут и становятся недоступными для обычных отдыхающих.
Напомним, в конце мая министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что в летний сезон на Алаколь будут дополнительно запущены 12 поездов и 3 "Тальго", оснащенные кондиционерами.
В направлении Балхаша при этом можно будет приобрести удешевленные субсидированные билеты из Астаны и Алматы.
А на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев дал поручения по развитию туризма в Казахстане. При этом он указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.
Кроме того, глава государства раскритиковал состояние поездов в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120427-bolshe-ne-hotyat-vozvrashchatsya-tuda-deputat-o-dorogah-k-turisticheskim-mestam-kazahstana/