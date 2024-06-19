В Астане проведут антитеррористические учения: о чем предупредили жителей

В Астане из-за проведения антитеррористических учений в ближайшие два дня могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

"В период с 20 по 21 июня Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории города Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения", – говорится в сообщении.

Мероприятия проводят для проверки готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Во время учений предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.

"В связи с этим призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", – добавили представители Антитеррористического центра.

Напомним, в конце марта в Астане представители КНБ проводили антитеррористические учения на объектах массового скопления людей.

Также на прошлой неделе сообщалось о предотвращении теракта в Казахстане.

Согласно закону "О противодействии терроризму", антитеррористическая операция – комплекс специальных мероприятий с применением физической силы, служебных собак, боевой и иной техники, оружия и специальных средств по предупреждению, пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных устройств, обеспечению безопасности физических лиц и организаций, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма.