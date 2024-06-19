Проблемы с водой возникли у жителей пригорода Павлодара (видео)
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Повреждение водонапорной башни вызвало проблемы с водой у жителей села Жетекши в Павлодаре. Как будут решать этот вопрос, рассказал аким города Хасар Хабылбеков, передает NUR.KZ.
Как сообщил аким Павлодара на своей странице в Instagram, из 800 домов в Жетекши ограничения в подачи воды затронули порядка 300 домов.
"С первых дней возникшей проблемы все службы находятся в селе", - подчеркнул градоначальник.
По имеющейся информации, проблема возникла по причине повреждения на одной из водонапорных башен.
"Для решения вопроса изменили схему подачи воды, запустили ее с насосной станции. На данный момент ситуация с водоснабжением стабилизирована. Вопрос на постоянном контроле у руководства города", - указывает Хасар Хабылбеков.
Ранее стало известно, что в Павлодаре коммунальщики начали реконструкцию изношенного водопровода на улице Сатпаева. Протяженность подлежащего ремонту участка - 1000 метров. Завершить работы должны в течение 4 месяцев.
Также аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с ходом ремонтных работ в городе в ходе рабочего визита. В частности, он осмотрел ход строительства тепловой магистрали и реконструкции самотечного коллектора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120262-problemy-s-vodoy-voznikli-u-zhiteley-prigoroda-pavlodara-video/