Проблемы с водой возникли у жителей пригорода Павлодара (видео)

Повреждение водонапорной башни вызвало проблемы с водой у жителей села Жетекши в Павлодаре. Как будут решать этот вопрос, рассказал аким города Хасар Хабылбеков, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким Павлодара на своей странице в Instagram, из 800 домов в Жетекши ограничения в подачи воды затронули порядка 300 домов.

"С первых дней возникшей проблемы все службы находятся в селе", - подчеркнул градоначальник.

По имеющейся информации, проблема возникла по причине повреждения на одной из водонапорных башен.

"Для решения вопроса изменили схему подачи воды, запустили ее с насосной станции. На данный момент ситуация с водоснабжением стабилизирована. Вопрос на постоянном контроле у руководства города", - указывает Хасар Хабылбеков.

Ранее стало известно, что в Павлодаре коммунальщики начали реконструкцию изношенного водопровода на улице Сатпаева. Протяженность подлежащего ремонту участка - 1000 метров. Завершить работы должны в течение 4 месяцев.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с ходом ремонтных работ в городе в ходе рабочего визита. В частности, он осмотрел ход строительства тепловой магистрали и реконструкции самотечного коллектора.