Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проблемы с водой возникли у жителей пригорода Павлодара (видео)

Опубликовано:

Ремонтные работы в селе Жетекши возле Павлодара
Ремонтные работы. Кадр из видео: instagram.com/akimat.pavlodar/

Повреждение водонапорной башни вызвало проблемы с водой у жителей села Жетекши в Павлодаре. Как будут решать этот вопрос, рассказал аким города Хасар Хабылбеков, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким Павлодара на своей странице в Instagram, из 800 домов в Жетекши ограничения в подачи воды затронули порядка 300 домов.

"С первых дней возникшей проблемы все службы находятся в селе", - подчеркнул градоначальник.

По имеющейся информации, проблема возникла по причине повреждения на одной из водонапорных башен.

"Для решения вопроса изменили схему подачи воды, запустили ее с насосной станции. На данный момент ситуация с водоснабжением стабилизирована. Вопрос на постоянном контроле у руководства города", - указывает Хасар Хабылбеков.

Ранее стало известно, что в Павлодаре коммунальщики начали реконструкцию изношенного водопровода на улице Сатпаева. Протяженность подлежащего ремонту участка - 1000 метров. Завершить работы должны в течение 4 месяцев.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с ходом ремонтных работ в городе в ходе рабочего визита. В частности, он осмотрел ход строительства тепловой магистрали и реконструкции самотечного коллектора.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120262-problemy-s-vodoy-voznikli-u-zhiteley-prigoroda-pavlodara-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.