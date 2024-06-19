400 тыс. тенге за метр: жильцы элитной новостройки в Павлодаре считают, что их обманули
Опубликовано:
Жильцы новостройки в Павлодаре говорят, что поверили красивой рекламе, но получили совсем не то, что им обещали. Застройщик, по словам собственников, исправлять дефекты не спешит, передает "Ирбис TV".
"Современный и элитный" - таким в рекламе застройщика представляли новый жилой комплекс. Однако, когда многоэтажку построили, восторг новоселов, по их утверждению, сразу сменился разочарованием.
По словам жильцов, дом не соответствует не только заявленному дизайну, но и элементарным стандартам. А гарантийный срок истекает через 5 месяцев.
"Мы приобретали у застройщика, не видя недвижимости. Если бы мы видели изначально, то, естественно, мы бы эту недвижимость не приобрели. У нас должна быть огороженная территория для безопасности наших детей, зона отдыха, которой у нас просто нет, зона с песочницами и качелями и так далее. Через полгода наш асфальт рассыпался, и озеленение у нас отсутствует", - рассказала жительница дома №10/4 по улице Ткачева Надежда Шолохова.
К слову, квадратный метр в новом ЖК стоит порядка 400 тыс. тенге. Но при этом, как уверяют жильцы, из кранов уже полтора года течет ржавая вода. Ее непригодность для питья подтвердили в санэпиднадзоре. И это лишь половина дефектов, как рассказали жители новостройки. Они даже завели страницу в Instagram, чтобы документировать случаи брака и недоделок со стороны застройщика.
"Голуби тут лежат уже 3 недели, даже больше, по дому грибок. Грибок опасен для жизни. "Бежит" козырек, но никто ничего не устраняет", - жалуется житель новостройки.
Также жильцы многоэтажки недовольны работой своего КСК. Обслуживающую организацию, по словам людей, им навязал застройщик, а ее сотрудники якобы ничего не делают, зато за услуги берут в среднем 5 тыс. тенге в месяц.
"Нужно понимать, что это частная застройка. По информации застройщика, на этой неделе они должны будут устранить все замечания", - сообщила пресс-секретарь акима Павлодара Айнур Садвокасова.
Отмечается, что во время объезда Павлодара 8 июня акимы области и города заезжали к жителям дома по Ткачева, 10/4. Тогда в разговоре с представителем застройщика Асаин Байханов на исправление дефектов выделил две недели.
Ранее в Шымкенте жители нескольких новостроек рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в их домах. При этом, по словам жителей, дом словно накренился. Застройщик обещал в ближайшие дни начать работы по дефектам, на которые еще действует гарантия.
А в Петропавловске жильцы коммунальных домов, построенных в этом году в микрорайоне Береке, обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди жалуются, что задыхаются от нечистот. Приехавшие на место представители городского отдела ЖКХ заявили, что причиной возникшей проблемы стали неработающие насосы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120148-400-tys-tenge-za-metr-zhilcy-elitnoy-novostroyki-v-pavlodare-schitayut-chto-ih-obmanuli/