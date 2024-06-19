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Трое парней разрисовали сцену в Костанайской области и получили штраф

Опубликовано:

Задержание вандалов в Костанайской области
Задержание вандалов в Костанайской области. Фото с сайта: polisia.kz

Горожанка пожаловалась в полицию на молодых людей, которые разрисовали сцену на центральной площади. По записям с камер видеонаблюдения вандалов нашли и оштрафовали, передает Polisia.kz.

Как сообщается, увидев, что молодые люди разрисовывают сцену на городской площади, женщина записала происходящее на видео. Замечания вандалы проигнорировали, и горожанка отправила видео в Instagram департамента полиции.

После сообщения полицейскими был организован розыск правонарушителей, которых установили по записям камер видеонаблюдения.

"Нанесение на стены зданий, домов и сооружений различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма", – отметил начальник местного отдела полиции Орал Баймурзин.

По факту мелкого хулиганства в отношении троих возбуждены административные производства. Каждому назначен административный штраф по 73 тысячи тенге.

Полицейские призвали граждан соблюдать закон и порядок.

Напомним, ранее в Астане также привлекли к ответственности жителей за вандализм. Один из нарушителей бросал из окна разбитую посуду, повредив переднее окно машины, припаркованной во дворе. Другой разбил домофон в жилом комплексе.

А в феврале молодая женщина, будучи пьяной, устроила скандал с продавщицей, а также разбила оборудование минимаркета.

По информации столичного акимата, с начала года суд наказал более 100 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120109-troe-parney-razrisovali-scenu-v-kostanayskoy-oblasti-i-poluchili-shtraf/

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