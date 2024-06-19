Павлодарец пропал при неизвестных обстоятельствах

34-летний Максат Даутпаев пропал при неизвестных обстоятельствах в Павлодаре. Последний раз его видели на Привокзальной площади. Волонтеры и полиция ведут поиски, передает NUR.KZ.

Как сообщают волонтеры в Instagram, 34-летний Максат Даутпаев 30 апреля 2024 года находился на Привокзальной площади. С тех пор его местонахождение неизвестно, на связь он не выходит.

Приметы мужчины: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза черные, волосы черные, на груди и на предплечье имеются шрамы.

В день исчезновения был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, короткую черную куртку, бирюзовую футболку, белую шапку и черные кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят обращаться в 102.

В ДП Павлодарской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что в полицию поступило заявление от родственников мужчины. Стражи порядка проводят розыскные мероприятия.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.