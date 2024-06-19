Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дворы, где больше 10 лет не проводился ремонт, благоустроят в Алматы

Опубликовано:

Эскиз игровой площадки
Эскиз игровой площадки. Фото: акимат Алматы

В Алматы продолжается капитальный ремонт дворовых территорий - в акимате пообещали благоустроить дворы, где 10 лет не делали ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением ознакомился с капитальным ремонтом дворовой территории в Ауэзовском районе, в 10 микрорайоне по улице Жандосова 59/1, 59Б, 59В.

Аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев сообщил, что строительно-монтажные работы были начаты в июне и завершатся в октябре этого года.

Ерболат Досаев на встрече с жителями
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Также Досаев поручил модернизировать спортивные и детские игровые площадки, обновить спортивное поле, обустроить зоны отдыха со скамейками. Аким Алматы отметил, что особое внимание необходимо уделить таким критериям, как безопасность и комфорт. Еще аким добавил, все дворовые объекты следует объединить в единый комплекс.

"Отметим, что дома 59/1, 59Б, 59В в 10 микрорайоне были построены и введены в эксплуатацию в 1967 и 1969 годах. В последний раз ремонт здесь проводился 14 лет назад - в 2010 году", - сообщили в акимате города.

Ранее мы писали, что на улице Саина и проспекте Райымбека впервые за 10 лет отремонтируют надземные переходы. Построены они были более 10 лет назад и с тех пор не ремонтировались - на сегодняшний день на них не функционируют подъемные механизмы и лифты.

Досаев поручил обеспечить возможность использования лифтов отдельными категориями граждан посредством транспортной карты "Онай".

Также мы писали, что в Ауэзовском районе заменят устаревшие трубопроводы. Подлежащая реконструкции тепломагистраль диаметром 700 мм введена в эксплуатацию с 1991 года и отработала свой 25-летний нормативный срок. За последние пять лет на трубопроводе было зафиксировано порядка 20 повреждений.

Еще в Алматы заменят 1240 метров трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. По этой причине с 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120013-dvory-gde-bolshe-10-let-ne-provodilsya-remont-blagoustroyat-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.