Дворы, где больше 10 лет не проводился ремонт, благоустроят в Алматы

В Алматы продолжается капитальный ремонт дворовых территорий - в акимате пообещали благоустроить дворы, где 10 лет не делали ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением ознакомился с капитальным ремонтом дворовой территории в Ауэзовском районе, в 10 микрорайоне по улице Жандосова 59/1, 59Б, 59В.

Аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев сообщил, что строительно-монтажные работы были начаты в июне и завершатся в октябре этого года.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Также Досаев поручил модернизировать спортивные и детские игровые площадки, обновить спортивное поле, обустроить зоны отдыха со скамейками. Аким Алматы отметил, что особое внимание необходимо уделить таким критериям, как безопасность и комфорт. Еще аким добавил, все дворовые объекты следует объединить в единый комплекс.

"Отметим, что дома 59/1, 59Б, 59В в 10 микрорайоне были построены и введены в эксплуатацию в 1967 и 1969 годах. В последний раз ремонт здесь проводился 14 лет назад - в 2010 году", - сообщили в акимате города.

Ранее мы писали, что на улице Саина и проспекте Райымбека впервые за 10 лет отремонтируют надземные переходы. Построены они были более 10 лет назад и с тех пор не ремонтировались - на сегодняшний день на них не функционируют подъемные механизмы и лифты.

Досаев поручил обеспечить возможность использования лифтов отдельными категориями граждан посредством транспортной карты "Онай".

Также мы писали, что в Ауэзовском районе заменят устаревшие трубопроводы. Подлежащая реконструкции тепломагистраль диаметром 700 мм введена в эксплуатацию с 1991 года и отработала свой 25-летний нормативный срок. За последние пять лет на трубопроводе было зафиксировано порядка 20 повреждений.

Еще в Алматы заменят 1240 метров трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. По этой причине с 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении.