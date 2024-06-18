Один из перекрестков частично перекроют в Астане

В Астане с 19 по 21 июня частично перекроют движение на пересечении двух проспектов. Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, пишет NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

С 19 по 21 июня будет частично закрыто движение на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка в Астане в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон, сообщается в Telegram-канале акимата.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

Напомним, ранее жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для работ на LRT.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также ограничения введут до 5 июля на трассе в обход Астаны.