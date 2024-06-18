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Владельцы автомоек в Астане забили тревогу из-за нового требования по воде

Опубликовано:

Автомойка
Автомойка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичные автомойки хотят обязать установить специальное оборудование для очистки и повторного использования воды. Многие из владельцев высказали свой протест, передает сайт телеканала КТК.

Как заявили владельцы автомоек в Астане, большинство из них может оказаться на грани закрытия из-за нового требования. Дело в том, что их обязали в течение месяца установить специальное оборудование для очистки и повторного использования воды. В противном случае, как сообщили в "Астана су Арнасы", начнут отключать воду.

При этом владельцы автомоек рассказали телеканалу, что такое оборудование им не по карману, также, по их словам, в Казахстане его недостаточно.

Между тем в "Астана су Арнасы" рассказали, что как минимум 50 автомоек уже выполнили требования. Кроме того, там говорят, что перекрывать краны пока не будут.

"Если они официальное обращение пишут, говорят: "Мы недавно купили", либо: "Дайте нам полгода - полтора года", мы даем им. Вопроса нет. (...) Отключать не будем. Потом посмотрим. Это в конце оставим таких потребителей, которые не хотят экономить", - говорит заместитель директора ГКП "Астана су арнасы" Канат Нурмагамбетов.

К слову, очищать и использовать воду вторично предпринимателей обязуют в рамках обновленного Водного кодекса - об этом начали предупреждать еще с 2017 года. Два месяца назад горводоканал стал рассылать соответствующие уведомления.

Источник: КТК

Напомним, еще в конце января сообщалось, что автомойкам в Казахстане могут поднять тарифы на воду. Тогда глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщал, что от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%, или порядка 1,3 кубокилометра воды.

Кроме того, министр Нуржигитов призывал использовать очищенную вторично воду и в банях. Позже депутат мажилиса предложил ограничивать использование питьевой воды автомойками.

В начале января в мажилисе также предлагали повысить тариф на воду, сказав, что "чистить зубы ведром воды" - не нормально.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119821-vladelcy-avtomoek-v-astane-zabili-trevogu-iz-za-novogo-trebovaniya-po-vode/

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