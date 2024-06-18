"Решили посостязаться на скорость": ночных гонщиков задержали в Астане (видео)

Группу ночных гонщиков задержали полицейские в Астане - 19 автомобилей решили между собой посостязаться на скорость, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Любителей экстремальной езды задержали по Юго-Западной объездной трассе в Астане, сообщает пресс-служба Департамента полиции в Instagram-аккаунте.

"Действия разворачивались в ночное время, где на трассе водители 19 автомобилей решили между собой посостязаться на скорость. Прибывшими на место происшествия полицейскими все участники гонки были задержаны", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту составлено 17 административных протоколов. В частности, по несоблюдению дорожных знаков и разметки, за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и переоборудованных без соответствующего разрешения.

У нарушителей изъяты государственные номерные знаки, а автомобили водворены на коммунальную стоянку.

Ранее беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах в Актау попала на видео и возмутила жителей. Нарушителей наказали.

В конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в Павлодарской области водитель и вовсе решил прокатить друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Также вначале года в Туркестанской области водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Летом прошлого года водителей двух легковых авто наказали на нарушение ПДД в Шымкенте. Парни устроили гонки на улицах города на своих машинах — ролик об этом появился в соцсетях.