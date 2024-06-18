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Акимат Астаны предупредил о перекрытии крупного проспекта на сутки

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Астаны обратился к жителям и гостям города по поводу ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ведомства.

Акимат Астаны на своей странице в Instagram опубликовал информацию о дальнейшем перекрытии проспекта Кабанбай батыра, на участке от улицы Алматы до улицы Орынбор.

"В этой связи, с 21:00 часов 18 июня до 21:00 часов 19 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт (в том числе перекресток улицы Керей Жанибек хандар и проспекта Кабанбай батыра).

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – обратились в акимате Астаны.

Ранее мы писали, что это лето для астанчан началось с небывалых пробок – все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог. Хуже всего было по проспектам Мәңгілік ел, Кабанбай батыра и по пересекающим их улицам.

До этого мы писали, что в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы. Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для работ на LRT.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119572-akimat-astany-predupredil-o-perekrytii-krupnogo-prospekta-na-sutki/

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