"Деньги не возвращаем": имеют ли право отели не отдавать часть денег при отмене брони

Многие отели, гостиницы и арендодатели квартир не возвращают более 30% от стоимости при бронировании, если клиент отказался от услуги. Юрист объяснила, законно ли это, передает корреспондент NUR.KZ.

Имеют ли право отели, гостиницы и арендодатели квартир не отдавать часть денег при отмене брони. На этот вопрос на брифинге РСК ответила юрист общественной организации "Городской центр по защите прав потребителей "Фемида" Лера Абдулхаирова.

"Потребителю должна быть предоставлена полная, своевременная, достоверная информация о всех нюансах.

Это, вероятно, должен быть договор публичной оферты, где должно быть оговорено, что в случае отказа потребителя по каким-либо причинам возврат 30% потребителю не осуществляется.

Тогда, действительно, предприниматель прав, взыскивая 30% за вынужденный простой квартиры или арендуемого помещения", - пояснила Лера Абдулхаирова.