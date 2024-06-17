Молодой человек застрял на горе в Павлодарской области (видео)

Турист застрял на горе в Павлодарской области - молодой человек не смог самостоятельно спуститься с нее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 17 июня. По данным ДЧС, в 17:50 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, в селе Торайгыр молодой человек 1999 года рождения поднялся на гору Акбет и не может спуститься.

"На место выехали 5 спасателей. Сотрудники помогли спуститься парню по безопасной тропе с высоты около 600 метров. Он в медицинской помощи не нуждался", - говорится в сообщении.

Отметим, в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.