Сообщения от имени председателя АДГС рассылают мошенники

Агентство по делам государственной службы предупредило казахстанцев о мошенниках - гражданам сали поступать сообщения от имени главы АДГС, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В агентстве уточнили, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.

"Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - призвали граждан в АДГС.

Напомним, ранее в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком. Также в Министерстве промышленности и строительства комментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

Позже казахстанцы стали получать сообщения в мессенджерах от пользователя, подписанного именем министра просвещения Гани Бейсембаева. В ведомстве предупредили, что это мошенники.

В мае текущего года мы писали о тенденции, когда мошенники представляются сотрудниками КНБ.

Совсем недавно алматинцам стали приходить сообщения от "главного полицейского города"- мошенники пытаются обмануть людей с помощью фотографий начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова.