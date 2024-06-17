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Горячую воду отключат задолжавшим по счетчикам алматинцам

Опубликовано:

Из крана бежит вода
Кран. Иллюстративное фото: Freepik

В Алматы коммунальщики начали отключать горячую воду тем, кто систематически не оплачивает эту услугу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "АлТС".

"С окончанием отопительного сезона, ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "АлТС", общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление в городе достигла порядка 2,1 млрд тенге.

При этом в ноябре прошлого года сообщалось, что общая задолженность потребителей комуслуг в Казахстане превысила 61 млрд тенге.

Также ранее наши журналисты рассказывали, как без штрафов погасить долги за теплоэнергию в Алматы.

Кроме того, напомним, сейчас в Алматы проводится ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.

Добавим, согласно информации с официального сайта компании, ТОО "Алматинские тепловые сети" – одно из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса города Алматы.

Основная миссия предприятия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам.

В обслуживании предприятия находится более 437 772 абонентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118948-goryachuyu-vodu-otklyuchat-zadolzhavshim-po-schetchikam-almatincam/

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