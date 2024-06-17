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Очередное незаконно построенное здание сносят в Алматы (фото)

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Незаконное здание
Незаконное здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Очередной незаконный объект сносят в Алматы - его возвели без разрешительных документов на строительство, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Алматы по решению суда сносят объект по улице Каримова. Как рассказали в управлении градостроительного контроля города, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка. Она установила отсутствие разрешительных документов на строительство.

Управлением приняты административные меры по части 1 статьи 316, статье 321, части 1 статьи 463, части 3 статьи 462 КоАП РК с направлением материалов дела в суд.

Незаконное здание
Здание. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ.

Незаконное здание
Снос. Фото: пресс-служба акимата Алматы

После управлением подан иск в Алмалинский районный суд уже на снос незаконно возведенного объекта и решением районного суда от 28 октября 2021 года исковое заявление Управления удовлетворено, после чего исполнительный лист был передан в Департамент юстиции.

К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Отметим, в Алматы регулярно сносят незаконно построенные здания. Так, например, ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Еще в Алматы снесли пристройку в предгорном районе.

Согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, влечет штраф от 120 до 580 МРП (от 443 тыс. до 2,1 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, строительство без сопровождения технического и авторского надзоров влечет штраф от 40 до 500 МРП (от 147 тыс. до 1,8 млн тенге).

Согласно части 1 статьи 463 КоАП, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения влекут штраф от 15 до 150 МРП (от 55 тыс. до 533 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118894-ocherednoe-nezakonnoe-zdanie-snosyat-v-almaty/

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