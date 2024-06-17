Тела детей перепутали в морге в Кызылорде
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В морге Кызылорды перепутали тела погибших детей. Родители похоронили чужого ребенка, пришлось проводить эксгумацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Кызылординский городской суд обратилась женщина с иском к областному патологоанатомическому бюро о взыскании компенсации за причиненный моральный вред.
Ее 4-месячная дочь скончалась в 2023 году в реанимационном отделении детской больницы. В тот же день в перинатальном центре у другой женщины ребенок родился мертвым. Тела детей были доставлены в морг.
"При обращении истца о выдаче тела сотрудники морга сообщили, что тело ее ребенка ошибочно было передано другому родителю. Последний, не зная об этом, провел похороны младенца истца", - установил суд.
Далее была проведена процедура эксгумации, и женщина получила тело своей 4-месячной дочери.
Сотруднику морга за ненадлежащее исполнение обязанностей было наложено дисциплинарное взыскание - строгий выговор. Главного врача бюро освободили от занимаемой должности.
В суде было подтверждено, что этот факт произошел из-за халатности работников медучреждения.
"Данные обстоятельства причинили истцу морально-психологические страдания и эмоциональные переживания", - пояснили в суде.
Суд в связи с этим удовлетворил иск и взыскал с патологоанатомического бюро в пользу истца 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Ранее стало известно, что в Темиртау погиб маленький ребенок. 3-летний малыш остался без присмотра взрослых и выпал из окна пятого этажа.
А в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.
Соседи пострадавшей семьи рассказали подробности трагедии. Жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118852-tela-detey-pereputali-v-morge-v-kyzylorde/