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Точку общепита в Павлодаре оштрафовали почти на миллион тенге после видео с крысой

Опубликовано:

Крыса в киоске с фастфудом в Павлодаре
Крыса в киоске. Кадр из видео: t.me/tipavlo/

Почти на миллион тенге оштрафовали в Павлодаре точку общепита. Санврачи начали проверку после того, как в заведении на видео сняли грызуна, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, возмущенные горожане просили проверить разрешительные документы "Тандырного дворика", соблюдение заведением санитарных норм и устранить грызунов.

"Выявили нарушения санитарных норм в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при хранении и реализации пищевой продукции", - заявили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 250 МРП (923 тыс. тенге). Он получил предписание об устранении нарушений.

Напомним, в начале июня в Сети появилось видео с крысой, которая перекусывала самсой и разгуливала по продуктам на витрине одной из точек общепита Павлодара. В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля отреагировали на инцидент - сотрудники начали внеплановую проверку.

Также в интернете распространилось видео, на котором двух крыс обнаружили в ясли-саду Алматы. Как сообщили в управлении образования городского акимата, в учреждении провели дезинфекционные и дератизационные мероприятия, а также для мониторинга деятельности создали специальную комиссию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118615-tochku-obshchepita-v-pavlodare-oshtrafovali-pochti-na-million-tenge-posle-video-s-krysoy/

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