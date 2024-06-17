Точку общепита в Павлодаре оштрафовали почти на миллион тенге после видео с крысой

Почти на миллион тенге оштрафовали в Павлодаре точку общепита. Санврачи начали проверку после того, как в заведении на видео сняли грызуна, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, возмущенные горожане просили проверить разрешительные документы "Тандырного дворика", соблюдение заведением санитарных норм и устранить грызунов.

"Выявили нарушения санитарных норм в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при хранении и реализации пищевой продукции", - заявили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 250 МРП (923 тыс. тенге). Он получил предписание об устранении нарушений.

Напомним, в начале июня в Сети появилось видео с крысой, которая перекусывала самсой и разгуливала по продуктам на витрине одной из точек общепита Павлодара. В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля отреагировали на инцидент - сотрудники начали внеплановую проверку.

Также в интернете распространилось видео, на котором двух крыс обнаружили в ясли-саду Алматы. Как сообщили в управлении образования городского акимата, в учреждении провели дезинфекционные и дератизационные мероприятия, а также для мониторинга деятельности создали специальную комиссию.