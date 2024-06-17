Почти на сутки перекроют участок оживленного проспекта в Астане

Сегодня с 10:00 до 07:00 18 июня в Астане будет полностью перекрыт участок по проспекту Кабанбай батыра - от улицы Сыганак до улицы Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

О перекрытии участка проспекта сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы.

В связи с этим с 10:00 17 июня до 07:00 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - отмечается в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Накануне стало известно, что в Астане участок проспекта Мангилик Ел временно перекроют, при этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. Участок от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра перекрыт с 16 июня по 1 июля.

Сообщалось также, что в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы.

Жителей и гостей столицы также предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее в акимате сообщали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.