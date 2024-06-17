Отслужившую 25-летний срок тепломагистраль обновят в Алматы (фото)

В Ауэзовском районе заменят устаревшие трубопроводы - аким Ерболат Досаев ознакомился с ходом масштабной реконструкции тепломагистрали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как отметили в ведомстве, подлежащая реконструкции тепломагистраль диаметром 700 мм введена в эксплуатацию с 1991 года и отработала свой 25-летний нормативный срок. За последние пять лет на трубопроводе было зафиксировано порядка 20 повреждений.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

"В рамках реализации двухгодичного проекта, который ведется с 2023 года и должен быть завершен в сентябре 2024 года, будет заменено 1 838 метров трубопровода", - говорится в сообщении акимата.

Данная магистраль проходит по западной стороне вдоль улицы Малая Саина между проспектом Улугбека и улицей Шаляпина.

Трубы. Фото: акимат Алматы

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой жителей более 400 многоквартирных домов, 4 детских сада и 105 частных жилых домов, расположенных в контуре указанных улиц.

"Также до конца года планируется заменить еще один изношенный трубопровод протяженностью 1386,5 метра. Работы по нему ведутся по внутридворовой территории западнее ул. Саина и севернее ул. Шаляпина", - добавили в акимате.

Трубы. Фото: акимат Алматы

Отметим, ранее алматинцев предупреждали о ремонтных работах трубопровода. В южной столице отремонтируют сразу несколько участков.

Например, в Алматы заменят 1240 метров трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. По этой причине с 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении.

Также для безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции тепловых сетей, проходящих под проезжей частью, с 28 мая по 28 июля будет закрыто движение для автотранспорта на участке по ул. Шопена. Его протяженность составляет 673 метра - от ул. Байкадамова до ул. Журавлева.

Еще в Алматы заменят более 1,5 км трубопровода, эксплуатируемого с 1980 года, который проходит под улицей Бродского.