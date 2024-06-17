Казахстанке пришлось вызвать спасателей, чтобы снять кольцо с пальца (видео)

В области Жетісу спасатели с помощью специального инструмента помогли девушке освободить палец от кольца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О необычном случае оказания помощи, которое произошло в области Жетісу, сообщается в Telegram-канале МЧС.

"Спасатели помогли девушке снять с пальца тесное кольцо. Кольцо сдавило палец девушке так, что она не смогла снять его без посторонней помощи.

Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время, не травмируя девушку, с помощью специального инструмента сняли кольцо", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о случае в Кызылорде, где мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, мужчина просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла в железном шлеме.

Спасатели помогли и врачам одного из травмпунктов в ВКО — медики не смогли снять кольцо с отекшего пальца девочки. Кольцо спасателям удалось снять лишь с помощью гидравлических кусачек.

Помощь спасателей понадобилась и маленькому ребенку, который застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям.