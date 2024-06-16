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Участок проспекта Мангилик Ел временно перекроют в Астане

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Астана
Астана. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане участок проспекта Мангилик Ел временно перекроют, при этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел – на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра.

"В этой связи с 16 июня по 1 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в Телеграм-канале акимата Астаны.

Жителей и гостей столицы власти попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Отметим, в Астане уже несколько дней приложения и карты показывают "бордовые" дороги - цвет обозначает пробки, которые сейчас достигают 7 баллов из-за ремонта улиц. Например, такая ситуация наблюдалась в столице в минувшую пятницу.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

Так, в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118153-uchastok-prospekta-mangilik-el-vremenno-perekroyut-v-astane/

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