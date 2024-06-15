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Марафон и ремонты улиц: как будут ездить автобусы в воскресенье в Астане

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане сразу на нескольких улицах идет ремонт - из-за этого движение автотранспорта, в том числе общественного, временно изменилось. Еще в столице в воскресенье проведут марафон.

В Астане сразу на нескольких улицах проходит ремонт дорог. Из-за этого некоторые участки улиц временно перекрыты для автотранспорта, также изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Представители CTS опубликовали в Instagram измененные схемы движения автобусов № 2, 12, 21, 26, 36, 46, 50, 53, 54, 73.

Также в компании поделились временными изменениями в движении автобусов № 18, 21, 28, 37, 45, 52, 54, 70, 121, а также № 24, 24H - оба последних маршрута будут ехать по проспекту Ондирис.

Кроме того, завтра в Астане состоится Astana Half Marathon. В нем примут участие 6 тысяч человек из более 20 стран мира. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах. Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят.

Какие участки дорог будут в момент мероприятия перекрыты, смотрите тут.

Из-за марафона некоторые городские и пригородные автобусы тоже изменят свой маршрут. Это маршруты № 4, 4А, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 29А, 30 (изменения - на схеме ниже).

А также маршруты № 32, 35, 37, 40, 43, 46, 47, 50, 51, 52.

Маршруты № 53, 54, 56, 55А, 55Б, 57, 60, 61, 66, 70, 121.

Маршруты № 305, 312, 302, 303, 308, 309, 314.

Наряду с этим завтра, 16 июня, и с 12:00 до 07:00 17 июня планируется провести работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Достык до ул. Сыганак с полным перекрытием.

При этом пересечение пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак также будет закрыто, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в Instagram.

Ранее мы писали, что вот уже несколько дней в Астане наблюдаются пробки из-за ремонта улиц. Жители столицы массово жалуются на ДТП и перекрытия дорог в приложении онлайн-карт.

Из-за сильной нагрузки полицейские разрешили автомобилистам заезжать на автобусные полосы.

"В целях снижения транспортной нагрузки, в период с 14 июня по 1 июля текущего года, на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", - сообщили в ДП столицы.

Напомним, в Астане до 30 июня перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы на участке от проспекта Кошкарбаева до улицы Сатпаева.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для работ на LRT.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117982-marafon-i-remonty-ulic-kak-budut-ezdit-avtobusy-v-voskresene-v-astane/

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